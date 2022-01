El govern espanyol gasta 636.613 euros en celebrar el 12-O

Elva gastar més de 600.000 euros en els actes de les forces armades de l'Estat per celebrar l'any passat el dia de la, el. En concret, el ministeri de Defensa de l'executiu que presideixva destinar-hiLa xifra s'ha conegut a partir d'una pregunta escrita alque ha realitzat el diputat d'i que l'executiu estatal ha respost a finals de desembre. El ministeri liderat per la socialistaes limita a respondre amb aquesta xifra, i remarca que inclou els assajos previs als actes.Dels més de 600.000 euros destinats, una àmplia majoria pertanyerien als costos que implica la grananual de l'espanyol pelde, que el 2020 va quedar suspès per la pandèmia i que va tornar a celebrar l'octubre del passat any 2021.

