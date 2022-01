Grècia ja multa als majors de 60 anys no vacunats contra la Covid

El govern del país ho havia anunciat fa uns mesos i ara ja ho ha posat en pràctica. Grècia multa des d'aquest dillunes les persones majors de 60 anys que no s'hagin vacunat contra la Covid. El govern hel·lè ha pres la decisió en el marc d'un augment de les víctimes mortals i les hospitalitzacions per la malaltia atribuït a la variant òmicron.En concret, la gent gran que no estigui vacunada contra el coronavirus haurà de pagar una multa de 50 euros ja des del gener, però la penalització pujarà a 100 euros mensuals a partir d'aquest mateix febrer. El ministre de Salut grec, Thanos Plevris, ha explicat que els diners de les multes es destinaran a finançar hospitals públics. "El factor de l'edat és important pel seu impacte als serveis de salut", ha assenyalat Plevris.Prop de dos terços de la ciutadania grega tenen la pauta completa de vacunació, mentre que la mitjana de la UE està per sobre del 70%. En aquest context, la mortalitat i les hospitalitzacions diàries a causa de la Covid han incrementat com a resultat de la propagació de la variant òmicron.L'obligatorietat de la vacuna per als més grans de 60 es va anunciar a finals de desembre i, segons les dades de l'executiu grec, més del 41% de les 530.000 persones diana de la mesura ja tenen la pauta completa. El govern hel·lè també havia imposat la vacunació obligatòria per a treballadors sanitaris. D'altra banda, des de l'1 de febrer, els certificats de vacunació dels adults expiraran al cap de set mesos de ser expedits i es renovarà amb la dosi de reforç.

