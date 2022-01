Sánchez i Scholz es comprometen a enfortir les relacions bilaterals entre els dos estats

Scholz demana desescalar la tensió a Ucraïna

El president del govern espanyol,, vol aprofitar el canvis polítics a Alemanya per mirar de travar una bona relació amb el substitut d', el socialdemòcrata. Tots dos mandataris s'han reunit aquest dilluns a la Moncloa, en la primera d'una ronda de contacte de Sánchez amb els principals líders europeus que continuarà durant la setmana amb reunions amb el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre britànic, Boris Johnson. La reunió de treball entre Sánchez i Scholz ha durat unes dues hores i s'han tractat temes diversos, des de l'evolució de la pandèmia fins a laentre tots dos països. El president espanyol ha presentat Scholz als mitjans com "el meu amic Olaf".Sánchez ha ressaltat que alguns dels èxits de la col·laboració entre Espanya i Alemanya porten la signatura de l'actual canceller, com ara els fons Next Generation i altres fons econòmics per fer front a la pandèmia. "La trobada és un primer repàs de l'agenda compartida", ha dit. Els dos dirigents han parlat de la relació bilateral i els preparatius de la cimera de l'OTAN. De la reunió n'ha sortit l'acord de tornar a celebrar com més aviat millor la. "És un format molt important, ajornat l'any passat arran de la pandèmia i pel cicle electoral a Alemanya", ha dit Sánchez. Aquestes reunions són rellevants per enfortir les relacions bilaterals entre tots dos països, també en l'àmbit econòmic i cultural. De fet, Espanya serà el país convidat a laDe la reunió també n'ha sortit la constatació que comença una "nova etapa" en la col·laboració europea. "En el passat s'ha demostrat que Espanya i Alemanya han aconseguit grans coses quan han anat de la mà", ha dit Sánchez. L'objectiu, doncs, és posar aquest "sintonia" al servei d'una major ambició per a la europea. El president del govern espanyol ha ressaltat la coincidència dels dos països en qüestions de fons, com els fonso la transició verda i digital. Amb el nou govern alemany, ara, també es comparteix el compromís de "retornar la dignitat i el respecte" als ciutadans, especialment als joves, als treballadors i a la gent gran. Sánchez i Scholz s'han ratificat en els seus principis socialdemòcrates.El govern espanyol, de tota manera, insisteix que cal reformar les normes fiscals tenint en compte el "" i la transformació digital, i alhora garantint la sostenibilitat de les finances a mig termini. Sánchez ha agraït "l'esforç" de Scholz per ser aquest dilluns a Madrid. "Iniciem una nova etapa per desenvolupar encara més el nostre potencial i la cimera bilateral serà un instrument fonamental", ha remarcat el president espanyol.En clau de pandèmia, Sánchez ha dit quei ha insistit que en els propers "mesos i anys" caldrà abordar com es gestiona la pandèmia "des d'uns altres paràmetres". "La vacunació avança i per tant comencem a tenir més població protegida a Europa. En aquest context, el govern espanyol, anticipant-se a escenaris, treballa com podem construir el pont per passar de la gestió d'una pandèmia a la gestió d'una malaltia endèmica", ha detallat. Fa uns dies fa transcendir que el govern espanyol volia abordar la Covid com si fos una grip.Al seu torn, el canceller alemany, Olaf Scholz, ha insistit en ladels llaços entre Espanya i Alemanya. "Som molt bons amics i avui hem fet un pas més perquè això sigui així en el futur", ha dit. En aquest sentit, ha celebrat que es pugui celebra la comissió bilateral entre els dos país "com més aviat millor". Scholz s'ha mostrat satisfet de poder comptar "sempre" amb Espanya, especialment de cara a la cimera de l'OTAN que se celebrarà a Espanya.El canceller alemany ha admès preocupació per la situació a la frontera entre, i ha exigit "passos inequívocs" delcap a la desescalada."Una agressió militar contra Ucraïna portaria conseqüències polítiques i econòmiques. Hem d'evitar arribar a aquest punt", ha dit. En aquest sentit, ha aplaudit que hi hagi mecanismes en marxa per evitar que la tensió continuï augmentant i ha assegurat que Espanya cooperarà amb Alemanya per assolir aquest objectiu.Scholz ha ressaltat la necessitat d'avançar en la lluita contar el canvi climàtic. "Això ho hem de fer junts a Europa. Hem de frenar el canvi climàtic", ha apuntat. Altres temes que s'han tractat són la migració i l'estat de dret a Europa, que Scholz ha dit que és molt important per "garantir la cohesió europea". "Ens ha faltat temps per parlar i volem pode reunir la comissió bilateral per continuar parlant. Tindrem bones relacions", ha assegurat el canceller alemany.

