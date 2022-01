Roben aparells de diagnosi i material informàtic de l'Hospital Sant Joan de Reus

Elsinvestiguen elde. Els fets s'haurien comès aquest passat diumenge i els lladres es van endur, així com material informàtic.El centre està encarasostrets i aleshores es presentarà una denúncia als Mossos. Segons han explicat fonts de l'hospital, es treballa per reposar els aparells el més aviat possible.La sostracció ha fet que s'hagin hagut de suspendre algunes proves de diagnosi que hi havia previstes i s'estan reprogramant. Segons ha pogut saber l'ACN, leshaurien enregistrat els fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor