Alexia Putellas també és la «The Best»

Qui havia de ser sinó ella.ha estat reconeguda amb el premi "" de laa la millor jugadora de l'any 2021. La jugadora del, que ha recollit el guardó telemàticament aquest dilluns en una gala celebrada a, culmina un any d'èxits col·lectius i reconeixements individuals.I és que aquest "" és l'últim dels premis que ha rebut la catalana, després d'haver vençut a lai eli de ser nomenada com a millor jugadora i centrecampista de la Champions League en l'edició passada. A més, també va rebre laper part de la Generalitat.A nivell col·lectiu, ja és prou coneguda la temporada d'ensomni de les blaugranes, que van culminar amb un triplet històric de. De fet, la també culerha estat al podi, a més de, del Chelsea. Curiosament, cap jugadora blaugrana ha estat en el millor onze de la FIFA.En la categoria masculina,ha repetit per segon any consecutiu com a millor jugador. El davanter del Bayern ha quedat per davant dei de

