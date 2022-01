Álvarez de Toledo contra el «forat nacionalpopulista»

Menys gent que altres vegades

Catalunya està en uni se l'ha de treure d'aquí. És una de les afirmacions que ha fet aquest dillunsal, on ha anat a parlar del seu llibre, Políticament indesitjable, en un diàleg amb el periodista. La diputada del PP per Barcelona, actualment molt distanciada de la direcció de Pablo Casado, ha estat acollida per la junta de l'entitat, amb el seu president,, al davant., el vicepresident i exdirigent del PP, ha dit a Álvarez de Toledo que l'Ecuestre era "casa seva". I ella li ha tornat el compliment definint el club d'"elit compromesa".La parlamentària del PP ha lloat el projecte de, partit al qual ha qualificat de "no populista". A una pregunta de Sàlmon, ha recordat queli va demanar de presentar-se per Ciutadans a la Comunitat de Madrid, però que això suposava enfrontar-se a. També s'ha referit a la necessitat de teixir una "gran alternativa" per a Barcelona enfront. "S'ha de treure Barcelona del forat", ha exclamat. L'objectiu és "treure Barcelona i Catalunya del". "Pot haver-hi una", ha afirmat i "el punt d'inflexió han de ser les eleccions municipals".Com ha fet en les seves intervencions recents, Álvarez de Toledo ha afirmat que Catalunya viu un moment de "decadència" a causa de les "polítiques nacionalistes" que s'hi practiquen, que només poden dur a la fallida. La diputada s'ha queixat que "l'operació Catalunya no s'ha fet" perquè "hem arribat fins aquí per" des de l'Estat. S'ha referit acom un "instrument" del nacionalisme, "una televisió que és només per als qui van amb un llaç groc",. Malgrat això, ha dit,i no hi va haver un pla sostingut en el temps", ha assegurat. "Les elits catalanes no han estat a l'altura", ha sostingut la diputada del PP per Barcelona davant el procés sobiranista. I tampoc l'espanyola, ha afegit. Per això ha advocat per la necessitat d'que ha de tenir tres braços: passar del replegament al desplegament, deslegitimar el nacionalisme i donar a la "meitat constitucionalista" el que no ha tingut: prestigi, recursos i poder. "Cal laCatalunya i reagrupar els millors", ha assenyalat.Álvarez de Toledo ha aprofitat per elogiari ha refermat que el camí de l'èxit és convertir "el que s'ha fet a Madrid en política nacional". Ha considerat que "Ayuso és el present del PP" i ha considerat "absurd" que encara no presideixi el PP madrileny. La diputada ha aplaudit la gestió feta contra la pandèmia des de la Comunitat de Madrid, basada en laLa diputada ha carregat contra tot possible moviment de retorn al "catalanisme", referint-se sense esmentar-lo explícitament al projecte de Centrem, "projectes presumptament centristes i moderats, que són els que han anat erosionant el constitucionalisme". Segons ella,a l'escola "hauria de ser un punt d'inflexió". Álvarez de Toledo ha explicat que l'1-O va ser unade l'independentisme, però que "Pedro Sánchez i el socialisme van decidir donar una nova oportunitat al separatisme i convertir la derrota en una victòria política".Ha qualificat deals aliats de Pedro Sánchez, "perquè el nacionalisme és reaccionari" i ha furgat en la política de pactes del líder socialista, de qui ha dit que governa gràcies a "uns delinqüents". Ha esmentatcom un partit que "no condemna l'assassinat d'adversaris polítics".Álvarez de Toledo ja coneixia l'Ecuestre. Hi ha estat moltes vegades. Aquesta vegada, però, potser és la que ha congregat. Hi havia set taules a la sala on ha parlat i hi havia més espai que altres vegades. La premsa, que en principi havia d'estar en una altra sala, ha pogut entrar. El discurs de la diputada és escoltat amb simpatia per molts socis. Però tampoc es pot oblidar que en aquests moments, ella és unadins del seu partit. En l'acte d'avui no hi era present cap dirigent conegut de la formació de Pablo Casado.Des del primer moment, ha criticat les "estructures dels partits preocupades per sotmetre les opinions dels militants als criteris de les cúpules" i ha reivindicat la visió crítica en la. Álvarez de Toledo ha reivindicat una "cura de veritat" en la política i el fenomen dels "fets alternatius" als quals es va referir la cap de comunicació deHa fet una crida a regenerar la política des de dins, per la qual cosa "hi ha d'haver polítics disposats a". La diputada ha assegurat que "la veritat i la mentida s'han convertit en irrellevants" en la vida política i mentre que abans, segons ella, dir mentides tenia un cost per un dirigent, ara ja no és així. Al final de la seva intervenció, després que Sàlmon comparés Cayetana Álvarez de Toledo amb Cyrano de Bergerac, la diputada ha fet una defensa del coratge per anar per la vida i ha proclamat que "en la vida es pot ser de tot menys un".

