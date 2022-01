Almeida, encantat de rebre Djokovic a Madrid: «Seria un gran reclam»

L'alcalde de, J, s'ha mostrat disposat a permetre la participació deal, que tindrà lloc a finals d'abril a la capital espanyola. Les declaracions arriben després que el serbi hagi estat expulsat d'Austràlia per no estar vacunat , i França hagi descartat la seva participació alRoland Garros pel mateix motiu.En un acte al districte d'Arganzuela aquest dilluns, l'alcalde madrileny ha assegurat que, tot i el rebuig mostrat per, Djokovic "segueix sent el número u i ningú dubta de les seves virtuts". El torneig tindrà lloc del 26 d'abril al 8 de maig i de moment, Nole es manté ferm en la idea de no vacunar-se. A hores d'ara, però, amb un test negatiu podria entrar a territori espanyol. També es podia fer fins ara a França, que aquesta setmana ha aprovat imposar la pauta de vacunació complerta per a esdeveniments esportius, espectacles i hostaleria. Segons Almeida, la decisió "dependrà del govern espanyol", però creu que no es pot ignorar el fet que sigui el número u, i la seva participació seria "un gran reclam". La presència del serbi a Madrid, diu, garantiria l'èxit de públic que el torneig té habitualment". Però perquè sigui possible, ha posat la pilota a la teulada de l'executiu de Pedro Sánchez, que tindrà l'última paraula.

