El PDECat insta el govern espanyol a tornar a pagar la traducció del BOE al català

Elvol que el govern espanyol tradueixi el contingut del(BOE) a totes les llengües cooficials i assumeixi els costos derivats del servei. La proposta, presentada pel partit al, apunta que els textos legislatius deles tradueixen al català des del 1998 gràcies a un conveni de col·laboració entre el Madrid i laCada administració sufragava el 50% de lesfins a l'octubre delva començar-les a assumir íntegrament la Generalitat a causa d'una revisió de l'acord, fruit d'un canvi legislatiu del 2015, que feia decaure el conveni i obligava a signar-ne un de nou per recuperar el suplement del BOE en. L'últim document disponible en català a la web del BOE data del 26 de maig del 2021.En aquest context, des del PDECat consideren que en un"com l'espanyol", el govern central ha de garantir la publicació de les disposicions general en les llengües cooficials i "assumir qualsevol despesa" que se'n derivi. En aquest sentit, el partit demana al Govern modificar el pressupost per dotar de recursos addicionals, amb aquest objectiu, l'Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.Per aconseguir que el BOE es publiqui en català, basc i gallec sense cost pels governs autonòmics, el partit liderat al Congrés per Ferran Bel insta l'executiu de Pedro Sánchez a modificar el Reial Decret sobre publicació de les Lleis en les llengües cooficials de les comunitats autònomes. En tractar-se d'una proposició no de llei, en cas de ser aprovada, la mesura no seria d'obligat compliment.

