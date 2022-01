Boye acusa el fiscal De la Rosa de «falta molt greu» per l'escrit en què li nega el dret a l'honor

Boye "no és un simple advocat"

L'advocatha remès aquest dilluns un escrit alen resposta al controvertit recurs presentat pel fisca, en què justifica els insults contra ell i li nega el dret a l'honor perquè defensa "causes polèmiques", com la de l'expresident. Boye sosté que amb aquest moviment el fiscal De la Rosa ha comès una "", d'acord amb l'estatut orgànic del ministeri fiscal, i demana que la fiscal general de l'Estat,, o la Ministra de Justícia,, li imposin una sanció.L'escrit de Boye, de set pàgines i al qual ha tingut accés, denuncia el recurs de De la Rosa contra la sentència que donava la raó a l'advocat i codemnava el periodistade Libertad Digital, que el titllava de "trampós", "brut", "immoral carceller", "element criminal", "facinerós", "etarra" i "fals progre que es nodreix dels diners del narcotràfic". Boye recorda que De la Rosai que va ser l'autor del document de la querella contra els líders independentistes de 2017 amb el títol. "Això reflecteix la posició política del fiscal que deixa de ser legítima quan l'exterioritza als seus escrits", diu l'advocat.L'escrit constata, doncs, que De la Rosa ha incomplert els deures establerts per l'estatut del ministeri fiscal, que obliga els seus representants a actuar amb "subjecció a lai la". "El deure de defensa de la legalitat impedeix emetre informes com el del fiscal i no permeten 'contextualitzar' l'insult i les faltes a la veritat", recorda Boye. Pel que fa a la imparcialitat, l'escrit recorda que el fiscal no pot "fer-se pròpies i defensar insults" contra ningú, tampoc contra l'advocat de Puigdemont, ni tampoc "deshumanitzar-lo".De tota manera, el propi escrit de Boye reconeix que, però recorda que la llei del poder judicial estableix que el representant del ministeri fiscalen cas d'"enemistat amb qualsevol de les parts" o d'"interès directe o indirecte en el plet de la causa", o també en cas que hagi participat en la qüestió objecta de plet. "No hi ha dubte que això s'aplica al fiscal De la Rosa", diu l'advocat.Segons els arguments del fiscal De la Rosa, l'allau d'insults contra Boye no vulneren el dret a l'honor. ", apunta en el recurs, de 19 pàgines i al qual ha tingut accés. I va més enllà: "Moltes de les causes que porta són extremadament polèmiques i generen debats d'alta tensió política". De la Rosa posa un exemple i diu que una d'aquestes causes controvertides és la de. Des de 2017, Boye pilota l'estratègia de defensa de l'expresident i la resta d'exiliats, fins ara amb un balanç positiu i diverses victòries a les instàncies europees malgrat els intents del Tribunal Suprem d'aconseguir la seva extradició.El fiscal considera que les expressions del periodista, posades en context, no són tan greus i sosté que Boye s'ha posat "voluntàriament" en primer pla. De la Rosa veu "indubtables connotacions pejoratives", però sense prou entitat com per lesionar el dret a l'honor de l'advocat. "Les expressions s'han d'emmarcar en un context de forta tensió i conflicte" i recorda que Boye va ser impulsor de la demanda contra el jutgea Bèlgica en el marc de la causa del procés. De fet, insisteix que Boye "".Boye ha criticat l'escrit a través de Twitter i ha rebut un allau de suport, especialment d'alguns dels seus clients més importants, com ara Carles Puigdemont, Toni Comín o Laura Borràs, entre d'altres. "Segons el fiscal, soc una persona sense drets", ha reblat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor