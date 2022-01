Destrossen una casa al Gironès amb una festa il·legal després d'enganyar el propietari

Feliu assegura que dissabte al vespre, dos joves havien recollit les claus dient que la reserva l'havia fet el seu tiet, després que la casa que tenien llogada s'hagués anul·lat. Com que ja era tard, va pensar que ja els demanaria la documentació l'endemà, afegeix. Per internet, els dos nois asseguraven que havia estat impossible "perquè donava error".Al tenir-lo llogat, el propietari explica que no podien irrompre a l'interior de l'edifici quan al matí encara hi havia gent, i els Mossos tampoc perquè "sembla que no tenien prou efectius". No van entrar fins les 11 del matí, quan ja no hi quedava ningú. A l'interior, el panorama era desolador: vidres de gots i finestres trencats, mobiliari amuntegat i deixalles arreu.