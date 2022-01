Jesús Sánchez, «l'home que mou els fils», substituirà Gay al Col·legi de l'Advocacia

Abraçat a Carrizosa

Quanva ser reelegida com a degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), el juliol passat, es va produir un canvi subtil en la seva candidatura. El col·legiat, fins aleshores secretari de la junta de govern, va passar al càrrec de vicedegà, és a dir, situant-se en la posició de sortida per ocupar el deganat de la institució en cas que aquell quedés vacant. Alguns esperaven que fos, membre d'una altra família amb pes a l'ICAB, qui ocuparia el vicedeganat. Els estatuts deixen clar que si el degà o degana dimiteix, ha de ser el vicedegà qui ocupi el seu lloc per al temps que li quedi de mandat. S'eviten així noves eleccions.Feia temps que el nom de Maria Eugènia Gay circulava en els ambients polítics per a un possible. Fins i tot s'havia especulat amb la possibilitat d'una destinació al govern de, presumiblement al. En aquest sentit, la notícia del nomenament de la fins ara degana cde Teresa Cunillera , no ha agafat per sorpresa gairebé ningú al Col·legi de l'Advocacia.Jesús Sánchez assumirà d'aquí a poc temps el deganat de l'ICAB. Fins ara ha estat, segons fonts col·legials,de la casa, qui tenia cura del govern col·legial. També ha estat, en contraposició a una Maria Eugènia Gay de tracte més amable.Entre els sectors més progressistes i catalanistes de l'ICAB, Jesús Sánchez ha estat vist sempre com l'exponent dels nuclis més conservadors de l'entitat (que tenen enun nom clau),i un home que ben poques vegades empra el català en les seves intervencions i escrits.Els seus crítics expliquen algun moment viscut durant la passada campanya electoral a l'ICAB, el juny passat. En aquella campanya, des de sectors unionistes es va atacar fort la candidatura alternativa de G derrotada finalment per Maria Eugènia Gay , per estar "polititzada". Però el cert és que des de la tribuna del Parlament, el dirigent de Ciutadansva fer una crida explícita a v otar "contra" Oliveros i donar suport a la candidatura Gay-Sánchez. Per si hi havia dubtes, en els tres dies en què es va poder votar a la seu de l'ICAB, es van ubicar unes carpes de les candidatures al davant de la seu col·legial. Carrizosa, advocat de formació, va ser un dels qui va deixar-se fotografiar amb els candidats de la llista continuista iamb Jesús Sánchez.Format a la, el nou degà és soci fundador de Zahonero&Sánchez Abogados Asociados, és professor del màster en advocacia a la Universitat Pompeu Fabra i va ser professor de la Universitat Abat Oliba. Especialista en, ha treballat a fons la temàtica de les clàusules abusives en els contractes amb consumidors.Com a membre de la junta de l'ICAB, ha treballat en el camp de la, impulsant la creació de l'Institut I + Dret, que vol ser un centre d'excel·lència en formació jurídica. Ha participat en l'elaboració de diversos projectes legislatius, com la llei catalana 4/2016 de protecció al dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial i la llei espanyola 5/2018 de modificació de la llei en relació amb l'ocupació il·legal d'habitatges. Un dels seus àmbits d'interès és tot el referent al mecanisme de la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor