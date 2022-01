Aquest és el «Cotxe de l'Any a Catalunya 2022»

L'ha estat reconegut amb el guardó "Cotxe de l'Any a Catalunya", organitzat per l'Associació de Premsa del Motor de(APMC), que està formada per professionals de diferents mitjans catalans, entre ellsElfinal de les votacions dels 33 membres del jurat, han donat unes puntuacions de 109 punts per a Hyundai IONIQ 5, per al87 punts i 64 punts per al, que han estat els tres primers classificats.El jurat s'ha decantat per Hyundai IONIQ 5 pel seu disseny "" i el seu sistema dede 800 V, que li permet regenerar del 10% al 80% de lesen tan sols 18 minuts.Per al Jurat, l'espai interior i la modularitat del mateix és sorprenent, gràcies als seus 3 metres de distància entre eixos i que fan que el model 100%disposi d'un espaiós, diàfan i modern habitacle. En definitiva, que l'estètica, la seguretat activa i passiva del vehicle, la seva innovació tecnològica, confort d'ús, espai, servei i manteniment postvenda, situen sense cap dubte al nou Hyundai IONIQ 5 entre els millors vehicles 100% elèctrics que es venen al nostre país, i ha fet que IONIQ 5 sortís airós de la lluita amb els altres nou candidats al premi de la premsa del motor catalana.L'Hyundai IONIQ 5 està desenvolupat sobre la Plataforma Modular Global Elèctrica (E-GMP), la plataforma de Hyundai Motor Group dedicada específicament als vehicles elèctrics de bateries. Els clients poden triar entre dues opcions de bateries –58 kWh o 72,6 kWh– i tracció total o posterior. La versió de 72,6 kWh i tracció posterior té una autonomia màxima de 481 quilòmetres amb una sola càrrega, segons cicle WLTP.És la segona vegada que Hyundai rep aquest premi, ja que en 2019 el Hyundai KONA va ser guardonat amb aquest reconeixement.Leopoldo Satrustegui, director general de Hyundai Motor Espanya, ha declarat que "amb IONIQ 5 liderem la nostra estratègia d'electrificació i que contribueix a impulsar la visió de la mobilitat zero emissions de Hyundai. Estem molt orgullosos d'aquest guardó, que és un reconeixement a la forta aposta per l'electrificació de la nostra gamma de productes".

