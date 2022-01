La Fiscalia nega el dret a l'honor a Boye perquè defensa «causes polèmiques»

El fiscal delha presentat un escrit contra l'advocat Gonzalo Boye en el qual li denega el seu dret a l'honor perquè, diu, defensa "causes polèmiques". En concret, es tracta d'un recurs de cassació contra una sentència que donava la raó a Boye i condemnava el periodista, de Libertad Digital, que insultava l'advocat i el titllava de "trampós", "brut", "immoral carceller", "element criminal", "facinerós", "etarra" i "fals progre que es nodreix dels diners del narcotràfic".En un primer moment, els autors d'aquestes paraules van ser absolts, però en apel·lació l'Audiència de Madrid va veure-hi vulneració del dret a l'honor i a la pròpia imatge. La sentència obligava a publicar durant una setmana a la web del diari, Twitter i Facebook la resolució judicial, però el mitjà en qüestió hi va presentar recurs. Ara, la Fiscalia del Suprem hi dona suport.Segons els arguments del fiscal De la Rosa, aquest allau d'insults no vulneren el dret a l'honor de Boye. ", apunta en el recurs, de 19 pàgines i al qual ha tingut accés. I va més enllà: "Moltes de les causes que porta són extremadament polèmiques i generen debats d'alta tensió política". De la Rosa posa un exemple i diu que una d'aquestes causes controvertides és la de. Des de 2017, Boye pilota l'estratègia de defensa de l'expresident i la resta d'exiliats, fins ara amb un balanç positiu i diverses victòries a les instàncies europees malgrat els intents del Tribunal Suprem d'aconseguir la seva extradició.El fiscal considera que les expressions del periodista, posades en context, no són tan greus i sosté que Boye s'ha posat "voluntàriament" en primer pla. De la Rosa veu "indubtables connotacions pejoratives", però sense prou entitat com per lesionar el dret a l'honor de l'advocat. "Les expressions s'han d'emmarcar en un context de forta tensió i conflicte" i recorda que Boye va ser impulsor de la demanda contra el jutgea Bèlgica en el marc de la causa del procés. De fet, insisteix que Boye "".Boye ha criticat l'escrit a través de Twitter i ha rebut un allau de suport, especialment d'alguns dels seus clients més importants, com ara Carles Puigdemont, Toni Comín o Laura Borràs, entre d'altres. "Segons el fiscal, soc una persona sense drets", ha reblat Boye. El fiscal De la Rosa és autor del document, que feia referència a les querelles que la Fiscalia va presentar el 2017 arran de l'1-O, i que es va enviar als mitjans de comunicació.

