Un jugador del Madrid dona suport a Djokovic: «El millor de sempre»

La història publicada per Luka Jovic a Instagram, Foto: @lukajovic

La polèmica de expulsat recentment d'Austràlia i privat de participar a l'Open de Melbourne per no estar vacunat , ha dividit el món entre seguidors i detractors. On ha rebut més suport és al seu país,, on la seva família i els mitjans han criticat insistentment el tracte rebut pel millor ede la seva història.Ara ha estat un famós compatriota del, el jugador del Madrid, qui s'ha posicionat a favor de Djokovic. Ho ha fet a través del seu compte d'Instagram, on aglutina més de 2,2 milions de seguidors. No és la primera vegada que el futbolista dona suport a Nole, però aquesta vegada ha estat més explícit i ha assenyalat els que considera elsdel seu amic.En una història, visible durant 24 hores, Jovic ha publicat un dibuix en què es veu el tenista serbi tornant una pilota llançada pel seu rival: Austràlia., manifestants, eli fins i totes troben a l'altra banda de la pista. Acompanya la il·lustració amb el missatge "GOAT", sigles que responen a "El millor de tots els temps" en anglès.

