Vic veta una parada en defensa del 25% de castellà a l'escola

a Vic per una carpa. La plataforma, contrària a la immersió lingüística, va demanar permís per instal·lar-la el proper 30 de gener entre el carrer Bisbe Strauch i el passeig de la Generalitat, a la plaça de la Noguera.L'Ajuntament, però, els ho ha denegat. "Sempre que sigui possible, com a alcaldessa, no els ajudarem ni els facilitarem anar", assegura Anna Erra. L'alcaldessa subratlla que "l'atac a la nostra llengua i al sistema d'immersió de l'escola catalana és". "Tenim un sistema que fa 30 anys que demostra l'èxit d'aquesta escola per a tothom i que ha ajudat a la integració i a la cohesió social", afegeix.L'Ajuntament sustenta la denegació d'acord amb l'article 96.3 de les ordenances, perquè és una activitat "contrària a la moral, als bons costums ciutadans, o a l'ordre públic".La plataforma, que ha denunciat la denegació a través de les xarxes socials, ha demanat una "rectificació" a l'alcaldessa de Vic. També s'ha afegit a la crítica el president del grup parlamentari de Cs,"Hi ha un rerefons polític que vol continuar provocant l'i, sobretot, amb un objectiu molt planificat d'anar castigant el català", conclou Erra.

