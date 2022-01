Vídeo | Rosalia encén les xarxes amb una cançó complicada d'entendre

Las personas q os está molestando la letra de Hentai estáis bien?? — R O S A L Í A (@rosalia) January 16, 2022

ha publicat un avançament de, que formarà part del seu tercer disc. Ho ha fet via TikTok, on hi apareix en unes imatges a la neu.Com sempre, la proposta de la cantant catalana no ha deixat indiferent. En aquesta ocasió ha anat una mica més enllà, ambJutgeu vosaltres mateixos. Aquesta és la lletra dels 24 segons del vídeo que ja està aixecant una gran polseguera a les: "Te quiero ride como mi bike, hazme un tape modo spike. Yo la batiiiiii, hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero es Dios".Alguns dels seguidors de Rosalía han criticat la cançó, que conté missatges contradictoris i una música molt particular. Altres l’han elogiat per atrevir-se a fer coses diferents. La mateixa Rosalía ha participat en eli ha preguntat a les persones que l’estaven criticant si estaven bé.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor