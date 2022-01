Els deu més rics dupliquen la seva fortuna mentre el 99% de la humanitat perd diners per la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Els deu homes més rics del món han duplicat la seva fortuna després de passaren els primers dos anys de la pandèmia. Per altra banda, la Covidde la humanitat i ha dut més de 160 milions de persones a la pobresa, segons"Si aquests deu homes perdessin el 99,999% de la seva riquesa, seguirien sent més rics que el 99% de les persones del planeta", afirma el director de l'ONG,"Acumulen sis vegades més riquesa que els 3.100 milions de persones més pobres del món juntes".En el nou informe d'Oxfam Intermón Les desigualtats maten, publicat aquest dilluns al Fòrum Econòmic Mundial, l'organització afirma que, una persona cada quatre segons. "Es tracta d'estimacions conservadores basades en el número de morts causats a nivell global per la falta d'accés a serveis de salut, la violència de gènere, la gana i la crisi climàtica", detalla.posar fi a unes desigualtats tan violentes i obscenes, trencant l'acumulació de poder i de riquesa extrema de les elits. No hi ha marxa enrere, és el moment d'impulsar mesures fiscals per redistribuir aquests beneficis extrems i que es reintegrin a l'economia real per així salvar vides", afegeix Cortada. L'ONG ha detallat que, des de l'inici de la pandèmia, a nivell mundial els milmilionaris han augmentat la seva fortuna en cinc bilions de dòlars, més que en els últims 14 anys acumulats. "Es tracta deldes que es tenen registres", subratlla.Com a exemple, indica que si s'apliquéssobre la variació de la riquesa generada des del començament de la pandèmia pels deu homes més rics, serviria per produir prou vacunes per a tothom, finançar serveis de salut i protecció social universals, dotar de recursos les necessàries mesures d'adaptació climàtica i reduir la violència de gènere en més de 80 països. "I així i tot, aquests homes seguirien tenint 8.000 milions de dòlars més que abans de la pandèmia", sosté.Cortada assenyala que "hi ha qui ha tingut una pandèmia de luxe" mentre els bancs centrals i els governs dels països rics"Una gran part sembla haver acabat en les butxaques dels més rics que s'han aprofitat de l'auge dels mercats borsaris i altres actius. El resultat, més riquesa per a uns pocs i més deute públic per a tots", afirma el director d'Oxfam.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor