Detingut per una amenaça de bomba en un avió a Amsterdam

Un home de nacionalitat alemanya ha estat detingut a bord d'un avió a, després que digués poc després de l'enlairament a un altre passatger que portava una bomba.Després del registre de l'avió i de l'individu no s'han trobat explosius, ha informat la Policia de Fronteres neerlandesa, motiu pel qualdirecció a Miami i sense el passatger alemany.L'home encara està pendent de ser interrogat i no està clar per quin motiu ha dit que tenia una bomba, ha apuntat un portaveu de la Policia en declaracions a l'agència de notícies neerlandesa ANP.

