El Passant dels Tres Tombs de Taradell estrena un innovador protocol de benestar animal

Els carrers de(Osona) s'han tornat a omplir de carruatges aquest diumenge per celebrar la tradicional festa del, una cita que des de l'any 1995 ha agafat empenta gràcies a l'organització del jovent del poble.El passant ha recorregut els carrers de Taradell amb animals procedents d'arreu del país. Aquí, s'hi segueix el, una iniciativa que es porta a terme amb la col·laboració i l'. De fet, el protocol aplicat s'ha convertit en un referent per a moltes localitats.Concretament, aquest protocol innovador que s'ha estrenat aquest diumenge compta amb experts de diferents camps, especialment veterinaris i tècnics que avaluen l'estrès, el dolor i el patiment dels cavalls, els rucs i les mules que participen de l'esdeveniment. A més, s'ha tret la música del carrer en el moment del passant, s'han buidat els sacs que porten els animals i s'han instal·lat punts per beure aigua."És important que si volem salvar les festes dels Tres Tombs tots ens entenguem", explica el president dels. En aquest sentit, defensa que el respecte pels animals i la unanimitat de criteris són clau per garantir el futur de la cita arreu de Catalunya.De cara al 2023, Preseguer espera poder organitzar la festa encara amb més força, amb novetats que no només passaran pels carruatges exhibits, també pel que fa a la comissió, que es preveu renovar.Una seixantena de carros han participat en una cita que s'ha vist lleugerament reduïda respecte edicions d'abans de la pandèmia precisament per l'impacte de la Covid, però també per l'. L'organització celebra que es pugui reprendre el recorregut habitual, i augura que al 2023 es podrà tornar a gaudir de tota l'esplendor amb més força i participants, sempre amb l'objectiu de mostrar aquellsLa cita ha arrencat a primera hora del matí amb el tradicional, on s'han concentrat carruatges i animals procedents d'arreu del país. En aquesta ocasió, la festivitat l'ha presidit la, que ha estat rebuda per l', a l'Ajuntament, on ha signat el llibre d'honor.Poc abans de dos quarts de dotze del migdia ha començat el seguici en sí, on elshan desfilat pels principals carrers de la localitat, generant expectació sobretot entre els més petits. "El Passant dels Tres Tombs de Taradell és una cosa diferent, potenciem el patrimoni des de l'any 1995, amb l'essència que la gent pugui veure com es treballava abans", explica Presseguer.Les referències històriques de la festivitat al municipi es remunten al 1780, quan ja es té constància de l'existència d'una, però al 1982 es va deslligar de l'Església, enguany fa 40 anys. Tot i que va perdre força,per restaurar-les i exhibir-les, i a dia d'avui en reben d'arreu del país per a restaurar-los.Un exemple és unoriginari de la localitat, i que enguany s'ha recuperat per poder-lo exhibir en el Passant d'aquest diumenge. Aquest i la resta d'elements recuperats també es poden veure al centre de l'Alzinar de la Roca.

