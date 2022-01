Qui no ha vist a hores d'ara les impressionants imatges de satel·lit d'ahir de l'explosiva erupció del volcà Hunga Tonga. Els propers dies veurem com ha canviat l'illa, segur que hi haurà canvis importants. També hi ha hagut tsunamis. 📹 US StormWatch. pic.twitter.com/npw6ECtClx — Barrufet del temps (@MeteoBarrufet) January 15, 2022

Gràfic de pressió atmosfèrica a Barcelona Foto: Observatori Fabra

🔴 🌋 Així començava la fase explosiva del volcà Hunga-Tonga que ha provocat un tsunami. Video gravat en un directe per un usuari des de l'illa de #Tonga pic.twitter.com/kcTnse8fbw — llátzer (@llatzr) January 15, 2022

ATENCIÓ 9.51 h: Un tsunami ha impactat a Tonga després de la forta erupció, aquest divendres, del Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, un volcà submarí que es troba a prop d’aquesta illa del Pacífic. pic.twitter.com/LuwaiYBaua — Sergi Maraña🎗 (@SergiMaranya) January 15, 2022

La violenta erupció d’unprop de l’illa de Tonga, al sud del Pacífic, a la Polinèsia, ha provocat un tsunami que ha colpejat les costes de tota la zona i ha encès les alarmes en altres països de la regió. Hi ha moltes zones incomunicades i les illes han patit danys significatius. De moment, no s’ha informat de cap mort.El volcà ha emès una columna de gas, vapor i cendra d'uns 20 quilòmetres d'alçada i més de 500 quilòmetres de diàmetre, segons Tonga Geological Services, i ha provocatde més de tres metres en diversos indrets del Pacífic. L’explosió s’ha vist clarament des de l’espai.L’erupció ha estat la segona en les últimes hores. La primera, però, ha estat més suau. Elshan donat ja per acabada l’alerta per tsunami. L'alerta de tsunami s'ha estès a milers de quilòmetres, a tot el Pacífic, a llocs com a, s’han apreciat durant aquest dissabte i a primera hora del matí de diumenge canvis bruscs de pressió atmosfèrica (cercle vermell, a sota) degut al pas d’ones de gravetat per l’explosió del volcà, segons ha informat l’Observatori Fabra.

