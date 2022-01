«Hotel Transsilvània: Transformania», la primera estrena en català d'Amazon Prime

Dues estrenes en català al cinema

Tal com va passar amb La família Mitchell contra les màquines, que va ser la primera estrena d'una pel·lícula en català a Netflix, des d'aquest cap de setmana es pot veure aHotel Transsilvània: Transformania. Es tracta de la darrera pel·lícula de la saga i que està produïda per, la mateixa productora de La família Mitchell.En ple debat sobre la presència del català a les plataformes d'streaming, el nou film d'Hotel Transsilvània es converteix en el primer producte que s'estrena alhora en totes les llengües, i és que es tracta d'unaDes del passat divendres, tenim aquesta nova història al voltant de l'univers plantejat a Hotel Transsilvània., quan va ser nominada als Globus d'or en la categoria d'animació, i reuneix tota mena de monstres i éssers mitològics i llegendaris com els, entre d'altres. El pas dels anys no ha fet perdre la gràcia al que ja es pot dir que és una sèrie en format cinematogràfic i que compta amb doblatge en català en cadascuna de les seves pel·lícules.En aquesta nova trama, els monstres es converteixen en humans i han de trobar la manera de tornar al seu estat original. Aquest és el quart lliurament d'Hotel Transsilvània i ha estat dirigit per. Inicialment la seva estrena estava prevista per als cinemes al 2021, peròA més a més de la nova pel·lícula a Amazon Prime d'Hotel Transsilvània, ja es poden veure dos doblatges en català a les sales de cinema. Es tracta de Buscant la màgica Doremi i Llunàtics. En el primer cas, el film ens transporta a la nostàlgia de la sèrie animada La màgica Doremi, a través de tres noies ja adultes que recorren el Japó per retrobar-se amb els seus records d'infantesa i superar les dificultats que els brinda la seva nova etapa vital. Pel que fa a Llunàtics, es tracta d'una nova aventura en què dos germans aconsegueixen viatjar a la Lluna.

