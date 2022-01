Altres notícies que et poden interessar

. Una infermera surt a la porta i, a peu de carrer, va cantant en veu alta elsque s’han fet els usuaris, tant si són positius com negatius. Amb noms i cognoms de tots els afectats.Una dona que enregistra el vídeo (podeu veure a sota) li recrimina que el que fa no és. “Això no ho pots fer, tu no pots sortir aquí al mig dient qui és negatiu i positiu”, li diu.Lano li fa cap cas. “Bueno, ja ho sé. Les queixes, a direcció”, respon sense amoïnar-se massa.El protocol sanitari especifica que, per conèixer qualsevol resultat d’una prova mèdica, el pacient ha d’accedir al centre de salut i identificar-se. Una irregularitat en el procés pot comportar penes deLaestà investigant l’incident i valorarà si s’ha d’actuar d’alguna manera.​​​​​​​​​

