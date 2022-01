Un corredor completa 500 ascensions al Collbaix en un any

Aquest passat octubre, el manresà, culminava un repte personal iniciat deu mesos abans: pujar el365 vegades, una per cada dia de l'any. Però la xifra i l'objectiu van quedar superats abans d'acabar el 2021, i per aquest motiu es va iniciar un nou repte: assolir les 500 pujades.Dit i fet, després de més de 295 hores, 1.441 quilometres i 112.000 metres de desnivell positiu, l'últim dia de l'any, després de 52 collbaixos seguits, va arribar el. Una xifra que ja ha entrat en procés de ser considerat rècord mundial.Bernabeu assegura que l'objectiu inicial era un repte assumible, però que un cop decidit a arribar al mig miler, veia que el temps se li tirava a sobre. És per això que en dos dies va pujar-hi una cinquantena llarga de vegades. Fins i tot va fer nit als peus de la muntanya bagenca.Un cop assolit el rècord, l'esportista emplaça a tothom que vulgui a sumar-se al reptei publicar-ho a les xarxes.

