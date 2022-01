Les PCR d'un centre educatiu es retarden perquè el referent Covid està de vacances

Queixa formal d'una associació de pares de família de, a, per l'absència del. Segons un comunicat emès per l'entitat que agrupa les famílies de lai elde la localitat selvatana, el passatvan saber que un dels alumnes havia donaten coronavirus. Això els va portar a fer "" en els dies següents.En tot aquest temps, que es va allargar fins al dia 9,, al·legant que. L'associació agraeix la "professionalitat i dedicació" de la direcció del centre, que van estar "supervisant, comprovant i actualitzant les dades, informant famílies i coordinant esforços". Ara bé, denuncien que "van estar sols" ja que el referent Covid que els havia de coordinar i assessorar per tal que hi hagués una "gestió eficaç" de la situació sanitària va "".El 9 de desembre, 6 dies després del positiu, segons relaten, van començar a programar les. "Molt tard", diu l'associació, si el que es volia era controlar la situació sanitària. "Sempre es demana responsabilitat i disponibilitat per part dels equips directius en referència a la gestió de casos Covid als centres educatius, però pel que sembla aquesta responsabilitat i disponibilitat no s'exigeix als màxims responsables sanitaris que han de vetllar per la bona gestió de la pandèmia". "Es repeteix massa sovint, i en massa contextos, que", conclouen.

