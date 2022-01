​Trilla creu que la població més vulnerable s'haurà de vacunar contra la Covid cada any

Altres notícies que et poden interessar

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona,creu que la població més vulnerable "probablement"contra la Covid-19. En una entrevista al 324, Trilla ha dit que els ciutadans amb més risc podrien haver de rebre un "reforç anual" de la vacuna, probablement combinat amb una injecció contra la grip, mentre que per a la població general aquesta opció "no seria necessària".D'altra banda, Trilla ha demanat "prudència" a l'hora de relaxar lesperquè les xifres de contagis encara són "de magnituds esfereïdores". Tot i això, ha reiterat que, proporcionalment, hi ha molts menys casos greus.D'altra banda, Trilla ha dit que "de moment,", i no en una situació normalitzada, o "d'endèmia", en què la Covid-19 es pugui considerar com una grip o un refredat. Segons ell, de fet, parlar d'endèmia al final de la sisena onada seria "precipitat". "Creiem que acabarem en endèmia, però no sabem quan, estem en fase epidèmica clarament", ha reiterat.Trilla ha defensat que laper a la població general és recomanable tenint en compte els nivells actuals de contagi, ja que pot ajudar a "reforçar els anticossos", com "un nou entrenament". Amb tot, ha admès que és probable que no calguin més dosis per la població general i que en un altre escenari potser no s'hauria plantejat aquesta tercera injecció.​​​​​​​​​

