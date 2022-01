Un detingut per la seva relació amb la recerca de l'autor d'un tiroteig a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un home per la seva presumpta relació amb la recerca de lamb arma de foc on dues persones van resultar ferides dissabte alEls agents del cos de la policia tenen oberta una operació de recerca, després de no trobar ningú al pis on dissabte creien que s'havia atrinxerat el presumpte autor dels trets.Segons apunten fonts de la policia catalana, el detingut no és, a priori, el responsable dels trets, però està presumptamentDissabte, després de rebre informacions que el presumpte autor dels trets s'havia atrinxerat en un pis, els Mossos van acordar la zona entre eli, quan van entrar a l'immoble, no hi van trobar ningú. La investigació continua oberta.Elsvan ser ingressats a l'hospital, però la seva vida no corre perill. Segons les primeres informacions, el tiroteig s'ha produït per un assumpte de drogues.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor