Francesc Xavier Vila: «El Pacte per la Llengua ha d'evitar que el català sigui arma llancívola»

Les aules, un "camp de batalla"

Vila adverteix d'una conscienciació més gran de les plataformes audiovisuals amb el català

El, ha defensat que elbusca blindar la política lingüística perquè aquesta no es converteixi en “unaque impedeixi que es desenvolupi de forma consensuada” entre les entitats lingüístiques, socials i partits.Vila ha aplaudit que el pacte -obert a tots els agents que reconeguin la unitat de la llengua i la urgència de blindar-la- compti amb el suport d'ERC, Junts, els Comuns, la CUP i, finalment, l'aval del PSC, per reunir "universos culturals i ideològics diferents".Ha desitjat personalment que se sumessin, com el PP: "El PP, durant molts anys, no jugava amb la llengua com ho fan alguns dels seus líders, sobretot estatals", i ha criticat declaracions del, sobre la, que segons Vila ""."Hi ha un sector de partits, que són el 15% de l'arc parlamentari, que tenen unai, si pot ser, que desaparegui. Això els dona vots a alguns territoris de l'Estat", ha afegit.També ha explicat que el Pacte Nacional per la Llengua vol posar les bases per veure les àrees on més cal ocupar-se i les recomanacions a prendre, buscant que sigui "assumible per al màxim espectre possible" de partits i sectors socials, i permeti el joc a governs de diferent signe.Vila ha subratllat que els objectius finals del pacte són "amples i exigents" i passen perquè la població domini les dues llengües cooficials i queSobre la situació del català, ha advertit que és “complexa i globalment delicada perquè hi ha tendències negatives i factors preocupants”, encara que aposta per tenir unai positiva i impulsar polítiques adequades perquè la situació, diu, és reversible.Preguntat sobre les sentències del 25% de castellà a les aules de Catalunya, ha respost que hi ha una "paradoxa" perquè es posa el focus "en el com i no en l'objectiu", que és quePer a Vila, "fa temps que s'està polititzant i convertint en un camp de batalla el com" s'assoleix aquest objectiu, i veu necessari que els mitjans amb què s'aconsegueixin estiguin consensuats per la comunitat educativa.Tot i que, diu que hi ha "algunes aules amb processos judicials en marxa" per aquesta qüestió, però que". Considera que "el que hi ha hagut és unaque han anat creant aquest problema del 25%" a partir d'una sentència que ha titllat d'"arbitrària".Preguntat per si considera suficients lesestatal, ha respost que "mai són les desitjades, però sempre són molt més que les que hi havia fins ara", i ha advertit d'unaHa defensat que"ha de tornar a ser un motor de producció i doblatge d'audiovisual per a nens,", i que aquest nou contingut s'ha d'exhibir en nous formats i canals per apel·lar els joves iSobre les peticions que us traslladen les entitats de la llengua, ha dit que passen per reforçar l'accessibilitat a la llengua i la producció i l'oferta de continguts audiovisuals, així com incentivar-ne l'ús per part de les persones que arriben a Catalunya i revertir-ne la inequitat lingüística.I ha subratllat la necessitat que el sistema educatiu formi, a més de potenciar l'atenció al client en català a comerços locals perquè "recuperin la seva funció integradora i de cohesió social".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor