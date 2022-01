El ridícul de Casado a una suposada macrogranja

Que Pablo Casado, disfrazado de ganadero, haga el ridículo otra vez NO es noticia, pero que le den un #zasca las periodistas en medio de su función… es maravilloso 🤭😂#VergüenzaAjena #MacrogranjasNO pic.twitter.com/Ex28eQDm0v — Judit 🔻 (@judit_sinhache) January 14, 2022

Ya salió otro muñeco para la colección

Este invierno, el geyperman ganadero pic.twitter.com/pz3e9GPvjU — Borde Woman (@Karmaleonic) January 14, 2022

ha tornat a protagonitzar un moment controvertit. El líder espanyol del Partit Popular havia convocat la premsa al seu poble d'adopció,, a, per mostrar el seu suport al sector ramader i a les. La incoherència de convocar en unai el suport dels populars a Castella i Lleó al veto a les macrogranges va despertar la curiositat dels periodistes, que van deixar en mal lloc a Casado.Tot plegat parteix de les paraules d', ministre espanyol de Consum, al diari The Guardian, en què assegurava que "hi ha una ramaderia extensiva que protegeix el territori, que és sostenible, i que està amenaçat pel model de les macrogranges, que promou el canvi climàtic i que produeix carn de pitjor qualitat". Segons Garzón, aquestes paraules van ser malinterpretades pel sector càrnic, però això no ha evitatNo han estat poques les imatges curioses que s'han pogut veure aquests dies arreu de l'estat espanyol amb compareixences polítiques defensant el sector., n'era un exemple, envoltat d'ovelles, i el va voler imitar Casado, aquest passat divendres, envoltat de vaques. Tot i que la seva intenció era atacar al ministre en aquest paratge natural, precisament Garzón defensava les explotacions extensives, és a dir, en què el ramat no està exposat a la màxima eficiència dels processos productius i industrialitzats.Les preguntes dels periodistes, tal com ha transcendit, no es van fer esperar, i. "Com que veig que estan interessats en què anem a una explotació intensiva, la setmana que ve anirem a Meneses de Campo", va dir Casado, després de dir que no hi havia "cap directriu" del partit respecte a les votacions a favor o en contra de les macrogranges.Les xarxes socials han bullit amb tota mena de comentaris contra el líder del PP, lamentant tota aquesta polèmica que fins i tot el partit li ha posat un lema: "Ramaderia o comunisme", inspirat en el que va fer servir Díaz Ayuso en la campanya de les autonòmiques, "Comunisme o llibertat". I és que la formació ara mateix al capdavant de l'oposició al govern espanyol, una postura que xoca amb la del PP en diverses comunitats autònomes. Un dels aspectes que va quedar clar, però, és que Casado assegurava conèixer els noms de les vaques. "Una d'elles ha parit", explicava.

