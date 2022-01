Els amarradors del port de Barcelona faran vaga aquest dilluns

Elsno han ratificat el principi d'acord i, finalment, hi haurà. "Després de diverses reunions i arribar a un preacord, aquest no ha estat aprovat per una majoria de l'assemblea celebrada aquest dissabte a la tarda", ha informat la secció sindical de CGT Mar i Ports.L'aturada indefinida comença demà dilluns 17 de gener i afecta uns"que són claus per al subministrament i serveis del port i de la ciutat de Barcelona".Els amarradors reclamen una millora en la, un augment en la"que garanteixi uns mínims de personal per a fer els treballs d'amarrament", l'i el pagament de serveis auxiliars i polivalència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor