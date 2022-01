Els Mossos localitzen una noia perduda a Solsona amb l'ajut d'un gos

a la zona de la Mare de la Font, el passat dijous 13 de gener, deva ser trobada sana i estàlvia el divendres a la tarda, gràcies a una col·laboració molt particular, segons ha explicat un portaveu dels Mossos d'Esquadra. Família i amics la van trobar a faltar al matí, i a la tarda es va activar un dispositiu de recerca, format per mossos, policia local i SEM.Tot apunta que la noia s'hauria trobat malament i no hauria pogut tornar a casa. Gràcies aes va poder trobar la noia cap a quarts de 7 del vespre, amb símptomes de cansament però en bon estat.Després d'atendre-la, el SEM la va traslladar a l'hospital de Manresa per fer-li una revisió rutinària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor