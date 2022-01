No jogo entre Sevilla x Bétis pela Copa do Rei, um objeto que aparenta ser uma barra de ferro foi atirado em campo e atingiu Jordan, jogador do Sevilla. O jogo está paralisado no momento e pode ser suspenso.pic.twitter.com/lKZv8BkYVd — Futebol 24hrs (@_futebol24hr) January 15, 2022

El partit de futbol, de vuitens de final de la, ha estat suspès aquest dissabte el vespre per l'àrbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea després que una barra de plàstic llençada per una aficionat impactés al cap del jugador del Sevilla. El futbolista ha estat atès durant alguns minuts sobre la gespa de l'estadi Benito Villamarín del Betis.L'àrbitre del partit ha estat parlant amb els delegats i els entrenadors dels dos equips durant més de dos minuts fins que ha decidit aturar el partit als 40 minuts de la primera part. El tècnic del Sevilla,, no ha deixat de demanar-li explicacions fins que el col·legiat ha optat per la suspensió del matx.ha enviat tots els futbolistes al vestidor a l'espera d'una decisió definitiva. Després d'una reunió de 45 minuts amb entrenadors i capitans s'ha decidit suspendre el partit i laanunciarà la data i l'hora en les properes hores. S'espera que sigui a porta tancada i que el Betis rebi una sanció.El Betis, que va trigar alguns minuts a ficar-se als vestidors, va saludar els seus aficionats i els va agrair que no abandonessin l'estadi després de tot aquest desgavell. El partit, que era vibrant, s'ha interromput amb 1-1 al marcador, amb gols deque un Betis-Sevilla s'ha d'aturar per l'agressió d'un aficionat bètic. L'any 2007, també en una eliminatòria de Copa del Rei, es va haver d'aturar el partit quan una ampolla plena d'aigua va impactar contra entrenador del Sevilla, Juande Ramos, que va haver de sortir del camp en llitera.

