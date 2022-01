L'exagent del CNI que va denunciar Villarejo: «Era absolutament intocable»

, exagent del Centre Nacional d'Intel·ligència () que va denunciar a la Fiscalia Anticorrupció l'expoliciaha explicat al programa de TV3 Preguntes Freqüents que la policia espanyola va ignorar els seus avisos sobre el que havia esbrinat de les possibles activitats il·lícites de l'excomissari. Ha aclarit que la seva denúncia va ser anònima i a títol individual, i no en nom del CNI."Molts excomissaris que estan en empreses de l'Ibex hi són per alguna cosa, pels contactes, i feien de comercial d'aquest home", ha declarat Vidal, que va col·laborar amb el CNI del 2000 al 2012 i ha qualificat Villarejo com a "absolutament intocable" durant una època. Vidal, anys després d'haver col·laborat amb els serveis d'intel·ligència de l'Estat.Sobre les acusacions de Villarejo que va dir que el CNI volia "fer un petit ensurt" Catalunya amb els atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils, Vidal ha negat la credibilitat de les afirmacions de l'excomissari i ha assegurat que els serveis d'intel·ligència només trameten informació als cossos policials, i en qüestions d'antiterrorisme la seva voluntat sempre és "protegir" la població."Villarejo barreja veritats amb mentides. No hi ha proves confiscades, està tot al sumari", ha afirmat Vidal en relació amb les afirmacions de l'excomissari sobre la relació dels serveis secrets amb l'imam de Ripoll considerat el cervell dels atemptats del 2017. L'exagent del CNI ha matisat, sobre el fet que l'imam fos informant del CNI, que un informant pot ser "un agent doble" i les seves informacions no sempre es consideren versemblants.En la mateixa entrevista, l'exdirector general dels Mossosha afirmat que l'Estat "no ha tancat bé" la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll. En aquest sentit, ha assenyalat que el Congrés no ha volgut fer una comissió d'investigació dels atemptats a Catalunya i que els representants de l'Estat no van anar a la que es va obrir al Parlament. "No es vol abordar aquest tema amb profunditat. I no s'obre una investigació al Congrés, com es va fer amb l'11-M. Això fa que quan Villarejo fa aquestes declaracions tinguin una certa credibilitat perquè el tema no està tancat per bona part de la societat catalana", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor