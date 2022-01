Pueyo creu que la negociació d'una moció busca «escarmentar la Lleida independentista»

Pueyo remarca que mentre els grups de l'oposició fan "maniobres" i reunions amb "perfil partidista", el govern municipal té molta feina, que a banda de la gestió de pandèmia passa per qüestions com ara la resolució del conveni del Lleida Esportiu, el desenvolupament del marc urbanístic del polígon de Torreblanca – Quatre Pilans, la ubicació definitiva de l'edifici únic del Govern o els projectes que es presentaran als fons europeus Next Generation. En aquest sentit, reitera que elperjudica els interessos de la ciutat i posa en risc projectes com l'Agroliving Lab o la substitució de vehicles de la Guàrdia Urbana.L'alcalde de Lleida considera "profundament il·lusionador" l'any i mig que queda de legislatura i destaca aspectes com la finalització del Museu Morera o la construcció de la deixalleria municipal. Té la intenció d'afrontar aquests mesos com molts altres governs que no disposen de majoria: "negociant i parlant". Diu que és com sempre ha fet, i també partint de la legitimitat d'haver encapçalat la llista més votada al 2019 així com que les forces pel canvi sumessin el 59% dels vots.En aquest sentit, considera que "objectivament" el programa de govern, el Pacte d'Entesa, va ser redactat per ERC, Junts i el Comú, de manera que aquests darrers tenen un "compromís" amb els seus electors. Malgrat les diferències que van motivar la seva sortida del govern fa mig any, Pueyo, sobretot pels seus continguts programàtics i per la seva manera de considerar la política.Pueyo assegura que ningú podia imaginar l'endeutament "greu" que es van trobar quan van arribar a la Paeria, però encara menys que arribaria una pandèmia sanitària com la de la covid-19 que ha capgirat tota l'activitat. Malgrat això, afirma estar "moderadament orgullós" de com ho han pogut entomar tot plegat i posa un "notable" a la gestió del govern municipal amb una tendència a millorar el que queda de mandat. En aquest sentit, assumeix que alguns ciutadans s'hagin pogut sentir decebuts fins a un cert punt pel fet de no haver pogut aplicar prou ràpid els canvis promesos.Finalment, manté "per responsabilitat" l'opció de presentar-se novament a les pròximes eleccions per revalidar l'alcaldia, sempre que ho consideri així el seu partit. Això no obstant, recorda que ser l'alcalde de Lleida no és l'ambició de la seva vida i que senzillament s'ho planteja com un "període de servei" a les persones i la ciutat.