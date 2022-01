Busquen un home que ha agredit amb armes de foc dues persones a Barcelona

Els Mossos no han trobat ningú al pis del barri de Sant Martí de Barcelona on creien que s'havia atrinxerat l'home que ha ferit dues persones amb arma de foc aquest dissabte al migdia, segons han explicat fonts de la policia catalana.Els Mossos han rebut l'avís a les 14:45h i aproximadament tres quarts d'hora després han posat en marxa un dispositiu davant un pis del Passatge Foret, entre el carrer Maresme i el carrer Pere IV, on pensaven que hi havia l'autor dels trets, segons diverses informacions que havien rebut. Hi han entrat més de tres hores després, però no hi han trobat ningú. Els Mossos continuen la recerca de l'home i han ampliat el dispositiu en altres zones.La policia ha activat el(GEI), l'equip especialitzat en actuacions policials d'alt risc, també l'i altres equips dels Mossos un cop s'ha localitzat l'autor dels trets.Els dos ferits han estat traslladats a l'i a l'. Segons les primeres informacions, no es tem per la seva vida. L'avís s'ha rebut poc abans de les tres de la tarda. Segons les primeres informacions, el tiroteig s'ha produït per un assumpte de drogues.

