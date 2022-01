Investigada una empresa por la comercialización ilícita de animales domésticos.



Se han realizado tres inspecciones simultáneas en las localidades de Palma de Mallorca, Mataró (Barcelona) y Telde (Las Palmas).https://t.co/PvEnSchmYU pic.twitter.com/9JPhDDkPwS — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) January 15, 2022

Laha tancat i precintatper la comercialització il·lícita de gossos provinents de l'. Els animals arribaven a la capital del Maresme, i posteriorment eren distribuïts a d'altres establiments de l'empresa a Palma de Mallorca () i Telde ().L'operació, denominadai liderada per agents del Seprona de les Illes Balears, va permetre descobrir que els gossos vivien en, amuntegats i que, fins i tot, algun d'ells havia mort per aixafament. Al local de Palma, la Guàrdia Civil va intervenir un total de 25 animals que han estat dipositats al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus.En el cas de l'establiment de Mataró, els agents van procedir a tancar-lo i precintar-lo, i van interposarvigent en matèria de benestar animal. L'operació ha comptat també amb el suport de personal d'Inspecció de Treball, així com inspectors del servei de ramaderia de les Balears i dels serveis veterinaris i de benestar animal de Mataró.

