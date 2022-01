La vacuna catalana contra la Covid estarà disponible abans de l'estiu

Altres notícies que et poden interessar

El president del Govern,, ha assegurat que Espanya tindrà la seva pròpia vacuna contra el coronavirus abans que acabi el primer semestre de 2022. Es refereix a l'injectable de l'empresa catalana, amb seu a. Ho ha dit en un míting a Andalusia en què ha visitat els laboratoris de Rovi, una altra farmacèutica que produeix la vacuna de Moderna.Sánchez ha destacat la “decisió política” que va dur a terme el seu executiu amb la posada en marxa d'una estratègia de vacunació que, ha dit, avui és “exemple mundial”, amb un 90% de la població amb pauta completa, i que ha suposat també la fabricació de dosis a l'Estat i l'aposta per una vacuna pròpia."Abans que acabi aquest primer semestre, tindrem la nostra pròpia vacuna", ha subratllat en aquest sentit, per a precisar que així el país demostrarà que pot enfrontar a la pandèmia “amb els seus propis mitjans i recursos”. El president ha celebrat, d'altra banda, que Espanya ha donat ja 50 milions de dosis a països en vies de desenvolupament, especialment als “germans” d'Amèrica Llatina,Recentment, la ministra de Ciència, Diana Morant, revelava en una entrevista radiofònica que la vacuna d'Hipra serà "millor que les que coneixem", a més de. La vacuna que es prepara a Amer presenta bons resultats enfront de la nova soca, que ja és predominant a Europa.La primavera de 2020, la farmacèutica catalana, especialitzada en immunologia animal, va crear les primeres mostres per a combatre al virus. A mitjan novembre de 2021, l'organisme regulador dels medicaments espanyol va autoritzar la farmacèutica per dur a terme lacontra el coronavirus.​​Els assajos i proves en animals van mostrar resultats molt prometedors, i ara està buscant voluntaris per a l'assaig en humans, amb l'expectativa que aquest any l'Agència Europea del Medicament (EMA) aprovi la seva vacuna i es comenci a inocular a la població europea i la resta del món.​​​​​​​​​

