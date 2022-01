Els escombriaires de Salt celebren l'acord amb l'empresa després de tres setmanes de vaga

Elses mostren "satisfets" amb l'acord que han aconseguit amb l'empresa FCC Medio Ambiente que ha permès posar fi a la vaga que feia tres setmanes que durava. El delegat dels treballadors, Xavier Vives, reconeix que no és el que proposaven però diu que en una negociació "tothom ha de cedir".Vives, però, ha carregat contra Fomento i l'Ajuntament perquè a criteri seu han "negat el diàleg social" durant molts dies, fet que ha allargat la vaga. L'acord contempla que els treballadors rebran una paga que evitarà que perdin poder adquisitiu. A més, es faran fixes tres treballadors que fins ara eren eventuals a més de millores de les condicions de treball com una sala per esmorzar o renovar la roba i el calçat.El representant sindical ha deixat clar que no els ha pressionat "gens" que l'Ajuntament donéso si no faria entrar una altra empresa de neteja. "Nosaltres no hem tingut ni una sola carta de sanció. L'actitud de ser un xèrif no és pròpia ni d'un ajuntament ni d'un alcalde que el que hauria de fer és ajudar a la resolució del conflicte", ha remarcat el delegat sindical.La realitat és que l'activitat perha estat intensa aquest dissabte al matí. Quatre camions han recorregut des de primera hora els carrers de la localitat per acabar de treure la brossa que queda en algunes illes i que s'ha anat acumulant amb el pas dels dies.Tant l'Ajuntament com els treballadors donen per fet que encara es trigaran dies a restablir la normalitat i Vives ha lamentat l'actitud d'alguns ciutadans els darrers dies. "Ens hem trobat vàters, mobles i peces molt grans en plena vaga. Crec que hauríem de tenir més consciència com a societat per intentar no fer aquestes coses", ha remarcat.El delegat sindical també ha explicat que el que més els preocupa ara és la higienització dels espais i la neteja amb profunditat dels contenidors soterrats. "S'ha anat acumulant el caldo ia banda també hi ha un problema amb les rates, que ja l'hem denunciat. Cal recordar que hi eren abans de la vaga. Esperem que atenguin alguna de les peticions que els hem fet en aquest sentit", ha conclòs.Els principals beneficiats de la fi de la vaga han estat els veïns de Salt. En Miguel explica que era "molt necessari" que es tanqués un conflicte que "estava durant massa". "Ja no podíem ni passar pels carrers. Estava tot fet una pena, la veritat. Espero que es pugui recuperar la normalitat com més aviat millor", remarca.En Francisco és veí i ven cupons a tocar de la plaça Major de Salt. Diu que entén perfectament la vaga dels treballadors i espera que hagin aconseguit tot el que demanaven. "Per mi com si s'acumula brossa fins als sostres dels edificis", diu. Amb tot, en Francisco es mostra satisfet que s'hagi arreglat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor