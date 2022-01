Assalten una jove al portal de casa seva a Badalona

Un home no identificat vala matinada de divendres una jove quan acabada d'entrar en l'escala del bloc de pisos on resideix, al barri de, a. Segons informa La Vanguardia, l'agressor no es va adonar que en el replà de l'escala hi havia una càmera de seguretat que va gravar els fets, que van tenir lloc en una zona on els veïns denuncien que hi ha molts robatoris.Poc abans de la una de la matinada, un individu, amb guants blaus i màscara blanca, va agafar del coll la víctima i la va deixar gairebé inconscient. La va obligar a agenollar-se i la va immobilitzar per robar els objectes personals que portava a les butxaques.Finalment, l'agressor va arrossegar la víctima fins a la porta, des d'on va poder fugir. Tot seguit, va denunciar els fets davant els, que han activat una unitat dels Fura, la policia de paisà, per localitzar l'autor d'aquest robatori amb violència.

