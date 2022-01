Com és el reglament per concórrer a les municipals?

ja té en marxa la maquinària per a les, les primeres d'àmbit local en les quals participarà com a partit des del seu naixement. En un consell nacional presencial -amb els membres de la direcció i els consellers en un plató a- i telemàtic, la formació ha efectuat el "tret de sortida per guanyar" les eleccions municipals, segons ha indicat el secretari general de la formació, Jordi Sànchez. El màxim dirigent orgànic del partit ha situat Junts com a garant de consecució de la independència si es converteix en primera força arreu del territori. "Portarem el, i en formarem part allà on sigui possible. Renunciar-hi és facilitar que altres partits ho facin. Ho aspirem tot", ha subratllat.En una roda de premsa posterior, Sànchez ha convidat el món local del-al qual no ha volgut anomenar directament- a sumar-se al projecte de Junts gràcies al reglament aprovat, que permet als batlles fer-se simpatitzants del partit abans del 28 de febrer per repetir com a candidats. "No allargarem el termini. No farem excepcions ni", ha ressaltat el secretari general de la formació, que ha indicat que a finals de la tardor ja volen tenir totes les llistes preparades de cara a la primavera següent."Sense els municipis, aquest país no serà independent ni serà capaç de tornar acontra un Estat que nega la possibilitat que els homes i les dones d'aquest país decidim el nostre futur", ha ressaltat Sànchez, que ha demanat "milers i milers de regidors alineats" per aconseguir la independència. "I per això és imprescindible que Junts sigui la primera força", ha remarcat. "Tenim el convenciment que podem guanyar les eleccions del 2023 amb la determinació de. Sabem que en aquests comicis Junts culmina un cicle electoral", ha ressaltat.Segons Sànchez, el partit tindrà "presència" en la majoria de pobles i ciutats del país. "Tindrem les millors llistes i la millor gent perquè els municipis estiguin encapçalats per. Aquest és el repte. Ens venen mesos d'enorme intensitat", ha indicat Sànchez, que ha demanat "reforçar" el projecte del partit que lidera Carles Puigdemont, que no ha intervingut en el consell nacional. "El nostreés que només des de la normalitat de la independència podrem garantir que eltingui normalitat en el nostre espai nacional, com totes les llengües pròpies", ha remarcat el secretari general, en referència a la necessitat de culminar el camí cap a l'estat propi per garantir el manteniment dels trets principals del país.Ha estat en aquest punt quan Sànchez ha acusat l'Estat dea Catalunya per decidir el seu futur. "Veiem dia rere dia com el govern espanyol actual està determinat a limitar el nostre autogovern, en reconquerir competències que el sistema estatutari i constitucional havien validat", ha reflexionat el secretari general de Junts. "Nosaltres esperem ben poc d'aquest Estat,, perquè és l'únic que ens garantirà els recursos suficients", ha remarcat Sànchez. "Estem veient de manera sistemàtica com alguns s'encaparren en contraposar independència i bon govern. Amb Junts no podran: naixem amb la determinació de culminar el procés des del compromís amb l'acció pública", ha ressaltat el dirigent independentista.Ha posat com a exemple els departaments del Govern de coalició liderats per Junts, especialment el d'Economia que lidera. "Hem liderat l'aprovació dels pressupostos. Som el partit de la Catalunya del sí al progrés", ha apuntat Sànchez, que ha posat l'accent en la necessitat de tenir plena sobirania per no estar sotmesos al "drenatge fiscal" de l'Estat. "Catalunya està sistemàticament castigada en molts fronts", ha apuntat Sànchez, que ha acusat l'Estat d'interposar recursos al Tribunal Constitucional (TC) per "laminar" competències. "No se'ns deixa exercir competències i se'ns diu que només estem preocupats per la independència. Sí, perquè només amb la independència podrem gestionar els problemes del nostre país", ha indicat.El reglament municipal ja aprovat. Ha rebut eldels consellers nacionals, amb un 9% d'abstencions i un 5% en contra. Està dividit en 24 articles, entra al detall de com s'han d'escollir els candidats -amb o sense primàries, sempre en funció de la dimensió del municipi- i permet una pista d'aterratge per als alcaldes i regidors del. Per participar en les primàries no cal ser afiliat ni simpatitzant de Junts. En el cas dels batlles, n'hi ha prou fent-se simpatitzant per optar a la. La versió que es vota aquest dissabte és l'última proposta de la direcció, que ha escoltat les bases i les assemblees territorials abans d'elaborar el text definitiu, que ocupa nou pàgines.Fa mesos que la formació que lideraprova de seduir el món municipal postconvergent, que s'ha convertit en el principal motor de resistència d'unes sigles que ara van camí d'integrar-se en el nou projecte liderat pera, que s'ha presentat aquest dimarts a Barcelona. Més d'un centenar d'alcaldes no van fer el pas del PDECat a Junts, i el partit de Puigdemont ha esquivat en tot moment un pacte global entre les dues formacions. Això vol dir, per tant, que la solució hauria de ser individual, persona a persona, que és precisament el que abona el reglament. Els postconvergents encara disposen d'alcaldies rellevants:, entre d'altres.L'article 4 del reglament estableix que les persones que exerceixin l'alcaldia d'un ens local i siguin "afiliades o simpatitzants" a la base de dades de Junts abans del 28 de febrer del 2022 -i així ho manifestin- poden ser considerats candidats a valorar per part de l'anomenada(CMT), l'organisme intern que dirigirà tot el procés fins a les municipals. Això vol dir, en essència, que si un alcalde del PDECat es fa simpatitzant de Junts abans que acabi el mes de febrer, pot ser considerat un candidat a tenir en compte per part de la direcció. Dirigents consultats perassenyalen que això -i la capacitat d'anar a primàries sense ser militant- és un "pont de plata" de cara a la incorporació de veus locals rellevants del PDECat.En les últimes setmanes hi ha hagut un fort debat en diversos grups interns del partit de Puigdemont sobre la conveniència de fitxar alcaldes postconvergents. En resum, les posicions són aquestes: els que s'inclinen per eixamplar les fronteres del partit, i els que donen més importància a les-tan personals com polítiques- produïdes amb el trencament del del 2020. A tot plegat s'hi suma, també, el fet que alcaldes del PDECat observen amb recel la posada en marxa de Centrem . Els postconvergents disposen delsde cara a les municipals, perquè el 2019 eren els titulars legals de la coalició Junts per Catalunya, nom del qual van perdre el control l'estiu del 2020.El reglament divideix en tres els escenaris per triar les llistes: municipis de menys de 50.000 habitants amb una coordinadora local vigent; municipis de menys de 50.000 habitants que no tenen una coordinadora local escollida; i els municipis de més de 50.000 habitants. En els dos primers casos, el pes sobre la decisió del cap de llista correspon a la CMT després d'escoltar el parer dels quadres locals. En el tercer, el reglament estableix com s'han de fer les primàries. 