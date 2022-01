Bel Olid deixa la presidència de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana

L'escriptora i traductoraha anunciat que deixa la presidència de l'(AELC) després de set anys. En declaracions a, mitjà on col·labora com a articulista, Olid ha explicat que abandona la presidència abans d'acabar el mandat per motius personals i perquè prefereix que ocupi el càrrec alguna persona "amb més temps i energia".Fins eles poden presentar candidatures per presidir l'entitat. Olid ha explicat que deixa el càrrec amb "la tranquil·litat" d'haver fet tot el que ha pogut i la confiança que la junta de l'AELC, amb el nou president, "fa una feina increïble". La seva sortida es farà oficial al març, un cop s'hagi fet l'elecció de la persona que encapçalarà l'entitat.L'AELC és l'entitat que aplega els escriptors en llengua catalana. Fundada el 1977, la major part de la seva actuació es desplega als territoris dels Països Catalans. A dia d'avui té més de 1.600 socis. Olid va arribar a la presidència el 2015, després d'uns anys a la junta directiva, agafant el relleu de Guillem-Jordi Graells. L'escriptora fa un pas al costat i l'entitat obre, a partir d'ara, període electoral a l'espera de veure quines candidatures s'hi presenten.

