Cinc senzills trucs per resoldre la paraula del Wordle

A l'èxit del, també se li ha sumat el del, un joc viral que consisteix a endevinar. El jugador fa propostes de paraules i el joc accepta dona un color a la lletra en funció de si és correcta o no.Si apareix de color, no forma part de la paraula. Si apareix en, sí que en forma part però no és al lloc correcte. I si surt en, és correcte la lletra i també el lloc.Diversos portals web han elaborat unaen cinc passos:Fer servir el màxim de vocals en la primera paraula (per exemple, àudio). En català la E i la A són les més utilitzades. Un cop ja tenim la majoria de les vocals escollides, fes servir les consonants més usades en català (S, R, L, N, T).i recol·loca les gorgues. Fixa't amb quines lletres no has usat i pots col·locar als espais; i on poden anar les que no estan a la posició correcta.. Recorda que hi ha algunes paraules que tenen lletres repetides (com "coses").. Un cop tens les principals vocals i consonants ubicades, pren-te el teu temps per buscar la resposta correcta.Cal destacar que el. El va crear a casa seva l'enginyer de programaridurant laperquè la seva parella, que és aficionada a aquests tipus de jocs, s’entretingués. Uns mesos més tard, va decidir compartir la seva creació i a dia d’avui ja hi juguen més de

