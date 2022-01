La Guàrdia Urbana de Barcelona incorporarà 260 nous agents, un 40% dones

Laincorporarà properament. Provenen de la 95a promoció del cos de policia, que van superar les oposicions convocades al passat juny.La immensa majoria de les noves incorporacions han començat aquesta setmana dos cursos de l'Escola de Policia. Aviat també s'incorporaranacompanyats d'altres agents amb experiència. Un cop superat un any de servei, seran nomenats agents del cos com a funcionaris de carrera.Enguany, es convocaran també 150 noves places, xifra que permetrà, la més elevada de la història.Aquesta setmana també s'ha anunciat que Interior reservarà un 40% de noves places de Mossos, Bombers i Agents Rurals per a dones . Tots tres cossos encara estan molt masculinitzats.

