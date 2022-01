Els tests d'antígens a 2,94 euros com a màxim a partir d'aquest dissabte

Altres notícies que et poden interessar

A partir d'aquest dissabte,. Així ho ha establert aquesta setmana el govern espanyol en la reunió interministerial de dijous. Tot plegat, en una sisena onada on hi ha una explosió de contagis per la variant òmicron.En les darreres setmanes, les vendes d'aquestes proves diagnòstiques, que tenien, s'han disparat. Precisament, davant la saturació dels centres d'atenció primària, Salut ha demanat als ciutadans no anar-hi en cas de donar positiu i comunicar-ho per telèfon. Més d'un terç dels contagis ja es diagnostiquen amb tests de farmàcia.En la roda de premsa, Carolina Darias exposava que la mesura s'havia acordat per "unanimitat" amb l'objectiu que les proves d'autodiagnòstic tinguin un preu "el" mantenint "l'equilibri necessari perquè estiguin disponibles".Per contra, el comitè assessor del Govern va demanar que. La presidenta del comitè, Magda Campins, assenyalava que és una mesura imprescindible per controlar la pandèmia sense saturar els centres sanitaris del país.​​​​​​​​​

