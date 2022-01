Menys pressió hospitalària però contagis disparats a Catalunya

CONTAGIS 1.689.712 (+30.598) INGRESSATS 2.405 (-119) UCI 510 (-5) DEFUNCIONS 25.002 (0) Rt 1,19 (+0,04) REBROT EPG 5.015 (+316)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.405.742 (+8.306) DOSI 2 5.562.892 (+11.770) Actualització: 15/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.397.436 (+6.281) 87,4% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.129.421 (+6.486) 85,3% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 83.110 (-23.788) Actualització: 14/01/2022 TERCERES DOSIS 2.473.801 (+59.675) REBUIG A LA VACUNA 112.231 (+29) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.617.479 Dosis Moderna/Lonza: 3.485.004 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.651 Dosis Janssen: 348.855 Actualització: 09/01/2022

hospitalària, peròun dia més a Catalunya. Elha declarat 30.833 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el total des de l'inici de la pandèmia és de 1.606.155. En paral·lel, la pressió als hospitals baixa amb 119 ingressats menys (2.405) i 5 crítics menys a l'UCI (510).Elcontinua disparat i s'enfila 316 punts superant els 5.000 (5.015), mentre quecreix quatre centèsimes fis a l'1,19. No s'ha notificat cap mort i la xifra total es manté en 25.002 defuncions per la pandèmia. El 27,97% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 4.187,62 a 4.304,16 i a set dies ho fa de 2.275,21 a 2.323,60. Aquest divendres els CAP van atendre 76.011 visites.Pel que fa alsper PCR o tests d'antígens, que incorporen també els TAR d'autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies, en l'últim període se n'han notificat 181.124, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 154.384. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 36,69 anys. Durant l'última setmana analitzada (del 5 a l'11 de gener), s'han fet 201.721 PCR i 308.252 tests d'antígens, dels quals el 27,97% han donat positiu.En el càlcul de la, Salut no hi compta els TAR d'autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 1.689.712 casos, dels quals 1.606.155 per PCR/TA.Pel que fa a les, no se n'han declarat més en les darreres hores i la xifra total és de 25.002 des de l'inici de la pandèmia. Entre el 5 i l'11 de gener s'han declarat 179 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 193. En l'últim interval han estat ingressades a l'hospital 2.342 persones; la setmana del 29 de desembre al 4 de gener n'hi havia 1.889.Entre les persones que viuen en, s'informa de 40.643 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 453 més en les darreres hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 44.631. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.375 persones, cap més en les últimes hores.​​​​​​​​​

