El vídeo més vist en tota la història de YouTube

Més de 10.000.000.000 de reproduccions. Aquesta és la xifra astronòmica que ha assolit per primera vegada a la història un vídeo penjat a YouTube. Si teniu fills és molt probable que l'hàgiu vist alguna vegada, o fins i tot que maleïu la cançoneta, que s'enganxa molt. Es tracta del Baby shark. A dia d'avui, té 10.014.324.541 visualitzacions, i pujant. El podeu veure a continuació. Vigileu, perquè si l'escolteu és molt probable que us passeu tot el cap de setmana sense treure-us-la del cap.Fa uns anys, el programa Via Lliure de Rac1 va analitzar aquesta cançó, quan tot justa havia superat els 2.600 milions de visites a YouTube. El vídeo es va crear l'any 2016 per part de l'empresa coreana Pinkfong a partir d'una cançó tradicional infantil. Al principi no va fer-se viral, però arran d'und'Instagram, diversos influencers van començar a compartir-lo.Com que és una música senzilla i repetitiva, s'enganxa fàcilment. "La música és senzilla i es repeteix tres vegades cada estrofa. I aquestes cues iguals que generen una petita tensió és fonamental perquè l’oïda ho pugui memoritzar. Per això no ens la podem treure del cap", apuntava, en una entrevista a Rac1, la professora de percepció auditiva de l'Esmuc Sofía Martínez.

