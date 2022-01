Djokovic, un altre cop detingut a Austràlia

El tennista serbiha estat detingut de nou a Austràlia. Està pendent que les autoritats judicials dictaminin si l'obliguen a abandonar el país o s'hi pot quedar i disputar l'Open d'Austràlia. El número 1 del món es troba arrestat en un hotel-presó per a refugiats mentre espera que es faci la vista que ha decidir el seu futur. Austràlia va cancel·lar ahir el seu visat per "raons de salut i bon ordre", però Djokovic, que no està vacunat, va presentar recurs. Després de passar una entrevista amb els funcionaris d'immigració, va ser detingut ahir a la nit -hora catalana- per portar-lo davant del jutge, que diumenge prendrà una decisió.Dies enrere, un jutge australià va donar la raó al tennista i va demanar al govern d’aquest país que cancel·lés l’anul·lació del seu visat, el deixés en llibertat, li lliurés el passaport i els seus efectes personals i pagués les despeses judicials del procés judicial en el que s’havia vist immers. D’aquesta manera, el serbi semblava que tenia més a prop l’Open d’Austràlia i va començar a entrenar. Fins i tot, es va fer el sorteig del torneig amb ell inscrit.Tot i això, la decisió no era definitiva, com va recordar el mateix jutge. El ministre d’immigració australià encara tenia el dret d’exercir el poder personal per revocar el visat a Djokovic. I així ha estat.El govern d'Austràlia ja va impedir en un primer moment l'ingrés al país del tenista, número u del món, en no tenir en regla el visat i no complir l'exempció mèdica per la qual se l'havia autoritzat un dia abans a disputar l'Open australià, primer Grand Slam de la temporada. Austràlia obliga als estrangers que entrin al país a estar vacunats, a no ser que demostrin que hi ha alguna raó de pes per no fer-ho.Djokovic, per la seva banda, al·legava que no es podia vacunar perquè va donar positiu per Covid-19 el passat 16 de desembre i fer-ho hagués estat contraproduent.

