Les mobilitzacions del segon aniversari d'IQOXE enfoquen les demandes a les institucions

Escassa assistència aquest divendres al vespre a les mobilitzacions per recordar l'accident químic al polígon sud. Cap de les dues convocatòries ha aconseguit aplegar més d'un centenar de persones, una a ladei l'altra davant de la mateixa planta d', on va explotar una planta dei on hi van morir dos treballadors elLes sirenes han tornat a sonar, això sí, de manera "irònica". Laha habilitat un altaveu per tal, com ja ha succeït en altres mobilitzacions similars, de denunciar la manca d'alerta a la població ara fa dos anys., vocal de la FAVT, ha apel·lat als representants polítics presents a l'acte celeritat en les mesures promeses de reforç de la seguretat, entre elles el retorn de la gestió de les emergències al Plaseqta. Ara bé, ", la responsable de l'explosió és IQOXE, una empresa que no ha demanat perdó ni ha fet cap reparació moral ni als afectats ni a les víctimes". "Fins que no tinguin clar que el principal bé de l'empresa són els seus treballadors, nosaltres estarem aquí", ha afegit.En relació al veí mort a casa seva a, després que una placa de la planta volés tres quilòmetres, Velilla ha recordat que les restes podrien haver afectat altres zones més concorregudes, com ara la pista d'atletisme aon en els moments de l'accident hi havia un centenar de nens.A la mobilització de la FAVT s'hi han sumat altres entitats veïnals, sindicats, així com els ajuntaments de. L'alcalde de Tarragona,, ha insistit a demanar "més informació" per als ciutadans de què fer en cas d'accident i a accelerar les mesures a implementar per part de la Generalitat i l'Estat.Per la seva banda, al barri de Bonavista s'hi ha produït una protesta a favor del desplegament del Plaseqta., presidenta de l'entitat veïnal, hi ha reclamat que els polítics "es posin a treballar" i una major informació amb els veïns de les zones més properes al polígon químic. Cansats d'esperar, doncs, Gutiérrez ha anunciat quei exigir a la Generalitat que actuï.

