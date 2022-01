Mor als 15 anys Adalia Rose, la youtuber que va conscienciar sobre la progèria

La popular youtuberha mort als 15 anys. Amb tres milions de subscriptors a la plataforma, va guanyar-se el reconeixement del món d'Internet per la seva conscienciació sobre la, l'estranya i poc coneguda malaltia que accelera l'dels infants.Segons ha informat la seva família a través de xarxes socials, la jove va morir el passat dimecres: "Ha estatd'aquest món. Va arribari n'ha marxat sense fer soroll, però la seva vida ha estat més que això", han afirmat en una publicació a Instagram.En el mateix missatge, la família agraeix el suport de tots els seus seguidors i es mostraque "ja no pateixi" i creu que ara "estàtota laque li agrada". El mateix sentiment d'agraïment l'han transmès alsque la van mantenir amb vida durant aquests 15 anys.La progèria també és coneguda com eli va inspirar la pel·lícula de "". A diferència de la pel·lícula de Brad Pitt, però, el procés no és reversible, sinó que els afectats tenen unamolt curta, de només 13 anys. En la majoria de casos, el motiu de la mort són

