Maria Eugènia Gay substituirà Teresa Cunillera com a delegada del govern espanyol a Catalunya

La jurista i advocada(Barcelona, 1975) serà la substituta decom a delegada del govern espanyol a Catalunya, segons ha avançat La Vanguardia. La lletrada fa el salt a la política de la mà del PSOE i pren el relleu de Cunillera, que ha presentat la dimissió aquest divendres després de considerar que la situació "ha millorat considerablement a Catalunya" des que va prendre possessió del càrrec, l'any 2018. El govern espanyol oficialitzarà el seu nomenament dimarts vinent en el consell de ministres.Especialista en dret processal, Gay és des del juny de 2017 la degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), càrrec pel qual va ser reelegida l'any passat. També és vicepresidenta del Consell General de l'Advocacia Espanyola, presidenta de la Comissió de Relacions Internacional del Consell General de l'Advocacia Espanyola i presidenta de la Comissió de Mediació de la Federació des Barreaux d'Europe. Membre de l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates i de l'Associació Catalana d'Expertes en Dret de Successions.Gay és filla de l'advocat Eugeni Gay, que va ser vicepresident del Tribunal Constitucional, i té una àmplia experiència en la gestió de conflictes en dret de família, successions, i responsabilitat civil, entre d'altres. Durant la seva etapa a l'ICAB ha rebut crítiques d'alguns sectors per haver desvitalitzat el col·legi i haver-lo alineat amb tesis favorables a la tercera via. Des del sobiranisme se l'acusa de no haver-se posicionat en contra de la repressió del govern espanyol. De fet, durant el seu mandat, l'ICAB va convidara el fiscal del Tribunal Suprem Javier Zaragoza, protagonista del judici contra l'1-O.

