La històrica, situada al carrerde, ha patit un greula matinada de dijous a divendres que ha afectat "tot el local", segons fonts policials. Les flames s'haurien originat a l'obrador, i d'allà, haurien arribat a la resta de la botiga.

Es tracta d'un establiment centenari, nascut el 1919, situat a la planta baixa del número 207 de l'artèria gracienca, a l'altura del carrer Betlem. Els propietaris actuals són nets dels fundadors de la pastisseria, molt popular, principalment pels xuixos.

La familia que la regenta hauria estat qui ha avisat els serveis d'emergència després que els veïns notessin olor de cremat. Els Bombers de Barcelona han enviat fins a set dotacions al lloc dels fets, que ha quedat calcinat per les flames. No s'han hagut de lamentar ferits i els habitatges de sobre no han patit danys.

